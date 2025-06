BLANCHE ET DENIS , Danse, Variation chorégraphique

Blanche et Denis, deux amis nous proposent un moment de danse dans le jardin de la Pangée.

Interprétation : Sylvie Giron et Sébastien Cormier

Il y a deux personnes, une homme, une femme, deux amis de longue date et d’âges différents.

Ils proposent la cartographie dansée d’une histoire fraternelle.

Le récit se trace, au travers de multiples situations, rythmé par des sensations, des regards, des gestes, des détails, des souvenirs ou des actualités.

La chorégraphie rend palpable la complicité, la solitude, les relations qui se tissent ou se défont, en permettant également le flou, laissant l’étrange et la poésie entrer en jeu.

Une relation en invite une autre, la suivante éclaire la première, une nouvelle peut créer un contre-point…

Une histoire bien tracée peut se prolonger ou être interrompue par l’inattendu…

Après le duo, le public est invité à entrer dans la danse de manière ludique