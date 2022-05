JAZZ ACTION VALENCE MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 26000 Valence Tél. 04 75 41 89 60

BLUES NIGHT #1 : FRED CHAPELLIER invite JESSIE LEE + CBT

JEUDI 16 juin 2022 / 20h30 / JAZZ ACTION VALENCE

AUDITORIUM MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE – VALENCE

La première nuit du Blues de JAZZ ACTION VALENCE !

Comme dans toute saison qui se respecte, JAV se doit d’organiser sa soirée Blues !

La soirée commencera par le trio CBT, connu des valentinois, pour un Chicago Blues harmonica-guitares-voix authentique. Puis le grand Fred Chapellier distillera son Blues, entre hommage à Peter Green et ses propres compositions Soul/Blues/Rock. Cerise sur le gâteau, Fred aura comme invitée ce soir-là Jessie Lee, qu’on surnomme la french Beth Hart ou Janis Joplin, nous vous laissons imaginer pourquoi !

Fred Chapellier invite Jessie Lee

Après s’être essayé à plusieurs styles musicaux, Fred Chapellier revient toujours à ce qu’il appelle la base : le Blues ! En 1999, il forme son ultime groupe » Fred Chapellier Blues Band » qui deviendra » FRED CHAPELLIER » ; exit les mots » blues band » car si Fred est indiscutablement influencé par cette musique, il l’est tout autant par la soul et le rock. C’est donc avec ces trois styles qu’il construit sa propre musique. Jessie Lee grandit dans un univers teinté de Blues et de Rock. Régulièrement associée à la grande chanteuse de rhythm’n’blues Janis Joplin, elle se produit dans de nombreuses formations, dont son propre groupe » Jessie Lee & The Alchemists « .

Fred Chapellier guitare & voix lead

Christophe Garreau basse & choeur

Guillaume Déstarac batterie & choeur

Jeremie Tepper guitare & choeur

+ Jessie Lee guitare & voix

1ère patie Chicago Blues Trio (CBT)

Ce trio blues électrique est dans la pure tradition du style Chicago Blues ! Leur répertoire mélange des compositions et des reprises revisitées de Magic Slim, Ray Charles, Junior Wells…. Alors venez taper du pied et prendre une bonne dose d’électricité avec CBT !

Marlène Tessier » Miss MT » Guitare & chant

Mathieu Tessier » Daddy MT » Guitare & chant

Jean-Marc Henaux Harmonica

Tarifs : Plein 20EUR / réduit : 15EUR / adhérent JAV : 10EUR / gratuit moins de 12 ans

Infos / réservations : 04 75 41 89 60 / info@jazzactionvalence.com / www.jazzactionvalence.com