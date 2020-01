Bluestar : Revival Shadows

BLUESTAR

#Shadows #Revival #Valence

» Hank Marvin (le premier héros de la guitare rock) et ses Shadows ont illuminés de leurs thèmes musicaux les sixties insouciantes. »

Il fallait qu’un groupe sache rendre hommage aux maîtres dans le respect des timbres et du son si caractéristique des Shadows, car chacun a dans sa mémoire, sans parfois le savoir, une mélodie de ce groupe légendaire. Blue Star se charge de cette mission. Les guitares, basse et batterie de ce combo électrique revisitent avec respect et talent les plus beaux thèmes du répertoire de leurs idoles. Tout y est ! Le son, l’esprit et … les amplis d’époque !

De plus quand la musique est instrumentale, elle est bien au-delà des frontières et des langues. Blue Star réveille dans la bonne humeur la mémoire des Shadowsphiles mais aussi celle de tous les amateurs de bonne musique.

E?couter: http://bluestar26.fr/extraits.html

Site Officiel: http://bluestar26.fr/