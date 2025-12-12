Bookteen – Cercle des ados lecteurs

Clarisse, Sophie et Delphine donne rendez-vous aux ados pour le lancement de Bookteen, le club des ados lecteurs de la médiathèque de Châteauneuf.

Le 23/12/2025 14:00

5 rue de l'Ecole 26300 Châteauneuf-sur-Isère Tél. 04 75 71 83 44

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Au programme: des livres, des débats, des coups de coeur et quelques secrets bien gardés.
Ici, on parle de tout, de livres, de mangas, de jeux, de ciné et surtout, on donne son avis sans filtre.