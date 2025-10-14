Au programme:
Boom musicale (lumières, ambiance ensorcelante)
Photobooth thématique pour une photo souvenir d’Halloween
Maquillage et atelier créatif
Exposition de citrouille : Ramenez votre plus belle citrouille d’Halloween
Buvette & goûters.
Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents pendant toute la durée de l’événement.
Boom des petits sorciers
Viens déguisé(e) pour profiter pleinement de la fête !
Un moment festif à partager en famille et avec les enfants.
Événement organisé par le Sou des Écoles d’Hostun : tous les bénéfices servent à financer les projets scolaires et sorties des enfants.
11 Saint Maurice 26730 Hostun
Au programme: