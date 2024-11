Boom party

Venez partager un moment joyeux et convivial avec DJ Tiago ! A manger : de véritable hotdogs et de bonnes frites maison. A boire : de la bière locale (Après l’orage)

En vue de vous préparer une belle édition Zik in Wood 2025, (déficitaire cette année) nous avons décidé d’organiser un évènement festif. Avec l’arrivée de l’hiver on a tous besoin de chauffer nos corps et nos coeurs !