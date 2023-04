Boucle Ki-Watte

Dans un univers poético burlesque et performatif, Ki-Watt compagnie explore la boucle, mouvement répétitif, métaphore du travail et de l’entraînement intensif.

Le corps et la discipline du jonglage sont mis à mal dans des rituels absurdes.

La scène devient un vaste terrain d’expérimentation mettant en relation le son, l’objet jonglé et le mouvement dansé.

Les ondes électroniques des machines, les poussent avec rythme et humour dans la boucle infernale de la vie où le son, la transe, l’organique et le sacré s’invitent à la danse.

www.lezarts-collectif.com/boucle-2