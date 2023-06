Mais ce bougre vole des chansons pour qu’elles s’envolent, pour qu’elles prennent l’air et que les airs voient la lumière. Ce cambrioleur cabotin les sort de son grand sac et les chante avec malice et humour. Les chansons qui composent le répertoire de Bougrr ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des enfants lors d’ateliers d’écriture. Et c’est pour ça qu’elles sont plus précieuses que des diamants !

Avec Lional GROB : Durée : 40 minutes