Bouquet baroque – Vochora

Intitulé » Bouquet baroque » le concert met à l’honneur les 3 plus grands compositeurs baroques allemands et , à travers eux, la cantate sacrée. Vochora présentera aussi le programme du 24ième festival qui se déroulera du 17 au 30 juillet.

Nous commençons à Dresde en 1627 et 1649 avec Heinrich Schütz et ses Symphoniae sacrae. Puis nous arrivons à Lübeck en 1705 où excelle le Kapellmeister Dietrich Buxtehude, auteur de 120 cantates. Cette année- là il reçoit un jeune homme de 20 an, Johann-Sebastian Bach, venu se former auprès du maître, que nous suivons à Mühlhausen en 1707 et Weimar en 1714. Ses premières cantates montrent le talent et la maitrise du jeune compositeur créatif et plein d’énergie .

Programme :

Schütz : Deux symphoniae sacrae , » O quam pulchra es » et » Herr unser Herrscher »

Buxtehude : Cantate » Der Herr ist mit mir » BuxWV 15

J.S Bach : Cantates » Der Herr denket an uns » BWV 196 et » Nun komm, der Heiden Heiland » BWV 61

Précisions que les oeuvres au programme sont résolument joyeuses.

Interprètes : Choeur Madrigal, Ensemble baroque Musica Poetica, Meike Augustin 1er violon solo, Lucile Pessey soprano, Julien Drevet-Santique ténor, Etienne Chevallier basse, Gérard Lacombe direction