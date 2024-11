Bourse aux jouets dépôt-vente : jouets pour enfants, jeux d société, jeux d’éveil, jeux d’extérieur, déguisements, livres, vélos, trottinettes, tracteurs, trampolines etc.

Retrait des listes place de l’église le 8/11, de 13h30 à 14h30

Dépôt à la salle des fêtes le 15/11 entre 17h30 et 20h et le 16/11 entre 8h et 10h