Vêtements automne-hiver de 0 à 20 ans (maxi taille L), jeux, jouets, livres, bottes, chaussures, combinaison de ski, articles de puériculture, vêtements de grossesse…
Retrait de votre liste possible devant l’école de Manthes : Le Vendredi 19 septembre 2025 de 13h45 à 17h00.
Attention vite complet !
Dépôts à la salle des fêtes d’Epinouze : Le Mercredi 1 octobre 2025 de 14h00 à 21h00
Le Jeudi 2 octobre 2025 de 8h30 à 12h00
2EUR la liste de 25 articles – c’est vous qui choisissez le prix de vente
Attention , limité à 2 listes maximum par foyer
Restitution de vos invendus et de vos gains (-25% pour l’association) à la salle des fêtes d’Epinouze :
Le Dimanche 5 octobre 2025 de 17h00 à 19h30.
Bourse aux vêtements, jouets, puériculture en dépôt-vente
1 Route de St Sorlin 26210 Épinouze Tél. 06 62 04 39 09
