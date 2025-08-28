Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux

Passionnés de trésors naturels et d’artisanat d’exception, ne manquez pas la Bourse aux Minéraux, Fossiles et Bijoux Artisanaux !
Venez admirer une collection éblouissante de pierres précieuses, cristaux rares et fossiles fascinants venus des quatre coins du monde.
Des artisans talentueux vous présenteront leurs créations uniques : bijoux faits main, objets décoratifs et pièces chargées d’histoire.
Un voyage à travers les âges et les continents, entre géologie, paléontologie et savoir-faire local.
Une sortie idéale en famille, avec des animations pour petits et grands et des stands pédagogiques.
L’occasion parfaite pour dénicher un cadeau original ou enrichir votre collection personnelle.
Bourse minéraux, fossiles, bijoux d’artisans créateurs – Parking gratuit – Buvette – Restauration – Tombola.
117 rue du stade 26790 Suze-la-Rousse Tél. 06 07 09 05 62
