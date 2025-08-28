Foire

Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux

Bourse minéraux, fossiles, bijoux d’artisans créateurs – Parking gratuit – Buvette – Restauration – Tombola.

Bourse minéraux, fossiles et bijoux artisanaux
du 22/11/2025 09:00 au 23/11/2025 18:00

117 rue du stade 26790 Suze-la-Rousse Tél. 06 07 09 05 62

Contacter par mail
Payant

Passionnés de trésors naturels et d’artisanat d’exception, ne manquez pas la Bourse aux Minéraux, Fossiles et Bijoux Artisanaux !
Venez admirer une collection éblouissante de pierres précieuses, cristaux rares et fossiles fascinants venus des quatre coins du monde.
Des artisans talentueux vous présenteront leurs créations uniques : bijoux faits main, objets décoratifs et pièces chargées d’histoire.
Un voyage à travers les âges et les continents, entre géologie, paléontologie et savoir-faire local.
Une sortie idéale en famille, avec des animations pour petits et grands et des stands pédagogiques.
L’occasion parfaite pour dénicher un cadeau original ou enrichir votre collection personnelle.