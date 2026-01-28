Vous aimez la compétition et le fun ? Rejoignez-nous pour un challenge placé sous le signe de la convivialité et du fair-play. Une ambiance festive et de grands moments de partage vous attendent. Partagez et invitez vos amis pour une soirée de compétition mémorable !
Bowling E-sport – Trophée départemental
Compétition de E-SPORT SENIORS – Bowling sur Switch ! Nous vous attendons nombreux pour encourager les talents de l’équipe crétoise qui affronteront l’équipe de Valence lors de notre tournoi départemental de bowling e-sport spécialement dédié aux séniors.