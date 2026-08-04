Concert

Boxwood

Boxwood, un écrin de musique folk celtique ancré en pays drômois, met en lumière un répertoire de chansons et danses d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne aux arrangements originaux, ponctués d’improvisations, mêlant ainsi tradition et modernité.

Boxwood
Le 18/08/2026 18:00

Rue de la Cour du Roi Dauphin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0663387713

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Gratuit pour les visiteurs

Prêt à danser ? Bienvenue en pays celte !

Avec:
Barbara Allet – Voix, Guitare
Oleksandr Movchan – Accordéon, Cornemuse
Léna Deboulle – Violon
Ursula Deboulle – Violon, Flûte irlandaise
Frans Oort – Guitare
Pipo Damiano – Bodhran, Guitare basse