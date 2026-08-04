Prêt à danser ? Bienvenue en pays celte !
Avec:
Barbara Allet – Voix, Guitare
Oleksandr Movchan – Accordéon, Cornemuse
Léna Deboulle – Violon
Ursula Deboulle – Violon, Flûte irlandaise
Frans Oort – Guitare
Pipo Damiano – Bodhran, Guitare basse
Boxwood, un écrin de musique folk celtique ancré en pays drômois, met en lumière un répertoire de chansons et danses d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne aux arrangements originaux, ponctués d’improvisations, mêlant ainsi tradition et modernité.
Rue de la Cour du Roi Dauphin 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 0663387713
Prêt à danser ? Bienvenue en pays celte !
Avec:
Barbara Allet – Voix, Guitare
Oleksandr Movchan – Accordéon, Cornemuse
Léna Deboulle – Violon
Ursula Deboulle – Violon, Flûte irlandaise
Frans Oort – Guitare
Pipo Damiano – Bodhran, Guitare basse
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