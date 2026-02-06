Foire, Marché

Braderie de printemps Jars

La braderie de printemps fait son grand retour au coeur de la manufacture Jars.
Retrouvez nos pièces en céramique à prix doux dans une ambiance conviviale au coeur de notre savoir-faire local.

du 16/04/2026 09:00 au 18/04/2026 19:00

1230 route du Creux de la Thine 26140 Anneyron Tél. 04 75 31 40 40

Payant

– Vente au kilo
– Une grande variété de pièces d’art de la table et de décoration
– Des réassorts réguliers tout au long de l’événement
– Des remises sur une sélection de pièces en boutique
– Un marché de producteurs et d’artisans locaux
– Restauration sur place
Nous avons hâte de vous accueillir !