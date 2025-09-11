Que vous soyez passionné de mode, amoureux des belles voitures anciennes, fan de musique et de danse ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous.
Au programme :
_ Boutiques éphémères de 9 h à 19 h – Côté des Cordeliers / Rue M. de la Drôme
_ Déballage de commerçants et artisans de 10 h à 19 h – Côte de Cordeliers / Rue Mathieu de la Drôme / Rue Jaquemart
_ Blind test des années 90/2000 de 19 h à minuit – rdv au Kiosque et au Bar à Vin
_ Salon de tattoo by Coeur Atypique de 18 h à minuit – Le Kiosque.
Braderie Vintage
Plongez au coeur de l’ambiance unique et chaleureuse de La Braderie Vintage à Romans ! Trois jours d’animations, de découvertes et de rencontres dans un décor rétro où le passé et le présent se mêlent avec charme.
