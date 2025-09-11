Plongez au coeur de l’ambiance unique et chaleureuse de La Braderie Vintage à Romans ! Trois jours d’animations, de découvertes et de rencontres dans un décor rétro où le passé et le présent se mêlent avec charme: Une autre belle façon d’arpenter la ville.

Que vous soyez passionné de mode, amoureux des belles voitures anciennes, fan de musique et de danse ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous!

Au programme:

Boutiques éphémères de 9 à 19 h – Cote des Cordeliers / Rue M. de la Drôme.

_ Déballage des commerçants et artisans de 10 à 19 h – Côté des Cordeliers / Rue M. de la Drôme / Rue Jaquemart.

_ Marché Vintage et Rétrogaming (des années 60 à 90) de 9 à 19h – Coté des Cordeliers / Place J. Nadi.

_ Exposition de voitures de cinéma (Retour vers le futur, K2000, Choupette, Scooby-Doo, Starsky & Hutch, Taxi 1) de 9 à 19h – Place J. Nadi.

_ Jeux gonflables et fête foraine de 10 à 19 h – Rue Jaquemart.

_ Danse Lindy Hop et Boogie de 10 à 19h – De 10h à 11h : stage de danse ROCK et BOOGIE (niveau débutant) / De 11h à 12h : stage de danse ROCK et BOOGIE (niveau intermédiaire) / De 16h à 17h : Stage de danse SOLO SWING (niveau débutant) / 14h, 16h et 18h : SHOW DANSE Damien et Tamari (champions de

France de boogie-woogie) – place Maurice Faure.

_ Concours Miss Mode Pin-Up, présentation des candidates à 14h. Résultats du concours à 17h – Place Maurice Faure.

_ Concours de mimiques Louis de Funès & Flashmob Rabbi Jacob de 14 à 16 h – Place Ernest Gailly.

_ Bal Rock’n’Swing de 16 à 18 h – Place E. Gailly.

_ DJ Damien mixera de 18 à 19 h pour mettre l’ambiance – Place E. Gailly.

_ Soirée Années 80 à partir de 19 h – Le Kiosque / Le bar à Vin.

_ En déambulation:

De 10h à 19h : Eallyboop / De 12h à 19h : Groupe Yellbows

De 9h à 19h : Louis de Funès. / De 10h30 à 12h : Jeanne Alive 365

Côte des Cordeliers, Rue Mathieu-de-la-Drôme, Rue Jacquemart.