Braderie Vintage

Que vous soyez passionné de mode, amoureux des belles voitures anciennes, fan de musique et de danse ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous!
Au programme:
Boutiques éphémères de 9 à 19 h – Cote des Cordeliers / Rue M. de la Drôme.
_ Déballage des commerçants et artisans de 10 à 19 h – Côté des Cordeliers / Rue M. de la Drôme / Rue Jaquemart.
_ Marché Vintage et Rétrogaming (des années 60 à 90) de 9 à 19h – Coté des Cordeliers / Place J. Nadi.
_ Exposition de voitures de cinéma (Retour vers le futur, K2000, Choupette, Scooby-Doo, Starsky & Hutch, Taxi 1) de 9 à 19h – Place J. Nadi.
_ Jeux gonflables et fête foraine de 10 à 19 h – Rue Jaquemart.
_ Danse Lindy Hop et Boogie de 10 à 19h – De 10h à 11h : stage de danse ROCK et BOOGIE (niveau débutant) / De 11h à 12h : stage de danse ROCK et BOOGIE (niveau intermédiaire) / De 16h à 17h : Stage de danse SOLO SWING (niveau débutant) / 14h, 16h et 18h : SHOW DANSE Damien et Tamari (champions de
France de boogie-woogie) – place Maurice Faure.
_ Concours Miss Mode Pin-Up, présentation des candidates à 14h. Résultats du concours à 17h – Place Maurice Faure.
_ Concours de mimiques Louis de Funès & Flashmob Rabbi Jacob de 14 à 16 h – Place Ernest Gailly.
_ Bal Rock’n’Swing de 16 à 18 h – Place E. Gailly.
_ DJ Damien mixera de 18 à 19 h pour mettre l’ambiance – Place E. Gailly.
_ Soirée Années 80 à partir de 19 h – Le Kiosque / Le bar à Vin.
_ En déambulation:
De 10h à 19h : Eallyboop / De 12h à 19h : Groupe Yellbows
De 9h à 19h : Louis de Funès. / De 10h30 à 12h : Jeanne Alive 365
Côte des Cordeliers, Rue Mathieu-de-la-Drôme, Rue Jacquemart.