Brassens vu par un cheval est un spectacle musical en 5 actes où l’on découvre à travers les chansons de Georges Brassens, ses mots et le point de vue du cheval : le Sétois, l’amoureux, la poésie, la mauvaise réputation, le copain…Un homme bien singulier!
Spectacle
Brassens vu par un cheval
Compagnie : Cheval 2 Trois
Équipe artistique : Claudine et Benoît MARC
Metteur en scène : Juliette Pradelle
du 04/04/2026 au 05/04/2026 Informations complémentaires
70 Allée Farnier ZAC des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75
Payant