Spectacle

Brassens vu par un cheval

Compagnie : Cheval 2 Trois
Équipe artistique : Claudine et Benoît MARC
Metteur en scène : Juliette Pradelle

Brassens vu par un cheval
du 04/04/2026 au 05/04/2026

70 Allée Farnier ZAC des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75

Contacter par mail Site internet
Payant

Brassens vu par un cheval est un spectacle musical en 5 actes où l’on découvre à travers les chansons de Georges Brassens, ses mots et le point de vue du cheval : le Sétois, l’amoureux, la poésie, la mauvaise réputation, le copain…Un homme bien singulier!