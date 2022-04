Brasserie des 3 Becs : Concert de FonkyBird à la B3B !

FonkyBird c’est un duo Electro / Reggae / Pop composé de Baz & Ponx ! qui fera vibrer les murs et mousser la bière ! Ils développent un univers Soul, Reggae old school combiné à des arrangements modernes. Leur but : faire trembler les dancefloors !

FonkyBird is a Electro / Reggae / Pop duo with Baz & Ponx !

Their 2 music clips develop a Soul, Reggae old school spirit,

with modern feelings.Their goal : Shake up dancefloors !

https://www.facebook.com/fonkybird/