Bretzel & Camembert

Une comédie musicale qui vous transporte entre Berlin et la France. A travers un mystère à résoudre, découvrez nos personnages. Vivez avec eux des moments-clés de leur existence. Cette comédie musicale franco-allemande dépeint un monde plus tolérant et ouvert aux autres. Emplie de musique et de danse, venez découvrir cette comédie musicale jouée par des enfants et des adultes.