Bric Ã  Brac solidaire : bourse aux jouets et vÃªtements

Shopping, jazz et bonne humeur à Portes-lès-Valence !

Au programme :

? Bourse aux jouets et aux vêtements : Faites de bonnes affaires ! Vous trouverez une large sélection de jouets et de vêtements pour petits et grands

? Concerts :

10h – Ensemble Jazz de l’École de Musique :

Venez découvrir les grands standards du jazz, interprétés par des musiciens passionnés, pour une parenthèse musicale qui ravira vos oreilles.

12h – Les Bretons de l’Est :

Un spectacle déjanté, mêlant rock et jazz manouche. Plus qu’un simple concert, cette performance rythmée et humoristique s’adresse à tous les publics !

? Buvette et petite restauration sur place :

Prenez un moment pour déguster nos encas tout en profitant de l’ambiance chaleureuse.