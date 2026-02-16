Sur une surface de plus de 800m², cet événement rassemblera des exposants professionnels et particuliers venus de
toute la région et des alentours, avec une passion commune : l’univers geek sous toutes ses formes. Les visiteurs
auront l’opportunité d’acheter, échanger ou simplement découvrir des trésors issus de la culture geek et rétro :
– Jeux vidéo
– Jouets vintage, LEGO, Playmobil, Petshop, figurines, miniatures, Skylanders
– Bandes dessinées, mangas, comics, livres de SF et fantasy
– Cartes à jouer (Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, etc.)
– Jeux de société, jeux de rôle
– DVD, films cultes, goodies de séries TV rétro et actuelles
– Univers steampunk, décoration, illustrations.
Broc Land Geek
Préparez-vous à plonger dans l’univers du rétrogaming et de la pop culture lors de l’évènement tant attendu.
rue du Levant 26140 Saint-Rambert-d'Albon Tél. 06 68 31 79 05
