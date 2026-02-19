Brocante – association Grâne initiatives

Brocante de 160 exposants en extérieur, sur la place du champ de Mars et dans les rues avoisinantes, ouverte aux visiteurs de 7h à 17h.

Organisée 3 fois par an, le 5 -ème dimanche du mois.

Ouverte aux particuliers et professionnels (exposants en alimentaire et vente de produits neufs refusés).

Emplacements numérotés d’environ 6mx4m au tarif de 13EUR et de 10mx4m au tarif de 20EUR.

Pas de réservation, placement libre pour les exposants de 5h à 7h du matin.

Stationnement du véhicule sans déballer sur l’emplacement choisi (numéroté en orange), noter le numéro, aller au barnum rouge au centre du village pour donner son emplacement, puis inscription au local du syndicat d’initiatives (à côté de la boulangerie), muni de sa pièce d’identité et payement (chèque, espèces, CB).

Accès handicapé, toilettes publiques, distributeur de billets.

Buvette et restauration sur place chez les commerçants du village : bar pizzeria » O garage « , boulangeries, supermarché Utile, restaurant » Le radis vert « , tabac presse » Bar le Beffroi « .