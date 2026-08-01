Brocante de la saint Roch

Tout au long de la journée, venez flâner parmi les nombreux exposants à la recherche d’objets anciens, de décoration, de vaisselle, de livres, de jouets, de vêtements, de meubles et de trésors en tout genre. Que vous soyez chineur passionné ou simple promeneur, cette brocante est l’occasion idéale de faire de belles découvertes dans une ambiance chaleureuse et festive.
Profitez également des animations de la Fête de la Saint-Roch, de la restauration et de la buvette sur place, pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.