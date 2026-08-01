Brocante de la saint Roch

À l’occasion de la traditionnelle Fête de la Saint-Roch, rendez-vous le Samedi 15 août 2026 à Salles-sous-Bois pour une grande brocante conviviale au coeur du village. Buvette et restauration food truck salé et sucré

Tout au long de la journée, venez flâner parmi les nombreux exposants à la recherche d’objets anciens, de décoration, de vaisselle, de livres, de jouets, de vêtements, de meubles et de trésors en tout genre. Que vous soyez chineur passionné ou simple promeneur, cette brocante est l’occasion idéale de faire de belles découvertes dans une ambiance chaleureuse et festive.

Profitez également des animations de la Fête de la Saint-Roch, de la restauration et de la buvette sur place, pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.