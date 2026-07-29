BROCANTE du 30 Aout 2026

Il s’agit de notre troisième brocante de l’année. De grande renommée dans la région voir plus, elle est organisée par les bénévoles de l’Association Grâne Initiatives et se situe au coeur du village, place du champ de mars et dans les ruelles alentours.

Brocante de 150 exposants en extérieur

Organisée 3 fois par an, le 5ème dimanche du mois.

Ouverte aux particuliers et professionnels (exposants en alimentaire et vente de produits neufs refusés).

Buvette et restauration sur place chez les commerçants du village : bar pizzeria » O garage « , boulangeries, supermarché Utile, tabac presse » Bar le Beffroi « .

Exposants :

Entrée exposants par le rond-point de Grâne, montée du beffroi.

Emplacements numérotés d’environ 6mx4m au tarif de 13EUR et de 10mx4m au tarif de 20EUR. Pas de réservation, placement libre pour les exposants de 5h à 7h du matin.

Stationnement du véhicule sans déballer sur l’emplacement choisi (numéroté en orange), noter le numéro, aller au barnum rouge au centre du village pour donner son emplacement, puis inscription au local du syndicat d’initiatives (à côté de la boulangerie), muni de sa pièce d’identité et paiement (chèque, espèces, CB).

Accès handicapé, toilettes publiques, distributeur de billets.