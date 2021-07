Brocante et Marché de Producteurs & Artisanal

Brocante et marché de producteurs/artisans locaux, sous les noyers! Avec repas/buvette, ainsi que des animations : agility avec des ânes, jeux autour du frisbee, ateliers créatifs sur les plantes médicinales..

6EUR le stand, inscription et renseignements par téléphone.

Vous y trouverez tout les trésors de la brocante et sur le marché, fromages, confitures, huiles essentielles, cosmétiques naturel, chaussures artisanales, maroquinerie, bijoux..et bien d’autres.. Venez flâner et découvrir la belle vallée de Miscon!