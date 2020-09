la Brocante solidaire de « soutien et partage » permet la mise en vente d’objets donnés (hors vêtements, informatique et téléviseurs anciens), le tout propre et en bon état, à petits prix afin de venir en aide aux personnes en difficultés résidants principalement sur le secteur des bassins du Roubion et du Jabron qui seront aidées ponctuellement.

Apportez tout ce qui ne vous sert plus mais venez aussi faire de bonnes affaires car notre brocante est ouverte à tous.