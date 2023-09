Brocante- vide grenier d’automne

Pour plus de renseignements et réservation :

Alain : 06.76.33.31.93 à contacter entre 9h et 19h30

Patricia : 06.42.37.85.71 à contacter entre 9h30 et 14h ou après 17h

Pas d’exposants alimentaires, bulletin d’inscription disponible en pièce jointe ou sur le site de la Mairie de Chatuzange : https://www.chatuzangelegoubet.fr/evenements/evenement/brocante-d-automne.html

Snack et buvette sur place.

Lieu : CHATUZANGE LE GOUBET

Adresse : parking école Simone VEIL, Place du 19 mars 1962, salle des fêtes, rue des moulins et rue des monts du matin au croisement à la fontaine.