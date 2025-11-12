Ça fanfaronne ou ça mélodise c’est selon, ça virevolte ça chante en choeur et en canon, ça bastonne parfois, ça surprend souvent.
C’est du léger, c’est du cocasse, c’est du tragique aussi du trash du tendre, ça saute du coq à l’âne, l’humeur est vagabonde, et comme nous l’écrit la
poétesse Marie Huot : « les poèmes sont si heureux de se voir ainsi balancer dans les gorges, les bouches, les oreilles et les airs, qu’ils en restent tout esbaudis. Et nous pareils. »
Brûmes – Un écrasé de poésie
Brûmes, c’est un écrasé de poésie à déguster le sourire au lèvre et l’esprit vif, une balade sonore musicale et textuelle dense et intense, matinée d’images vidéos improvisées.
La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
