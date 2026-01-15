Brunch Carnaval au Mamao

Le Mamão After Snow vous donne rendez-vous pour un Brunch Carnaval, pensé comme un moment joyeux, coloré et convivial à partager en famille.
Un dimanche où l’on se retrouve autour d’un brunch généreux, dans une ambiance festive et chaleureuse, aux accents de carnaval !
Pendant que les grands profitent du brunch, les enfants pourront s’amuser grâce à des activités spécialement imaginées pour eux :
-Chasse au trésor
-Activités DIY.
Un brunch soigneusement préparé, une atmosphère accueillante, et une parenthèse gourmande et ludique pour petits et grands.