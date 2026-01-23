BRUNCH + CONCERT CORDES NOMADES

À l’occasion d’un brunch musical, découvrez Cordes Nomades la création de Jazz sur le Grill 2026

À l’occasion d’un brunch musical, découvrez Cordes Nomades la création de Jazz sur le Grill 2026 pour grand ensemble à cordes, guitare électrique et contrebasse avec les deux artistes solistes Nguyèn Lê et Pascal Berne autour de l’orchestre symphonique Allegro du Conservatoire de Valence Romans Agglo dirigé par Didier Vadrot.

Deux représentations à 11h et 14h

Concert gratuit – placement assis

Concert accompagné d’un délicieux brunch avec thé ou café avec option végétarienne possible – 15EUR. Services : 9h30 et 12h, réservation préalable sur notre billetterie.

Évènement organisé en partenariat avec le Conservatoire de Valence Romans Agglo dans le cadre du festival Jazz sur le grill.