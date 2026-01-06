Perdu dans ce milieu merveilleux mais hostile, il n’a qu’une envie, rentrer chez lui ! Mais en découvrant l’histoire des océans, sa mission va se dessiner : sauver la planète avant que la déesse Kêtos ne détruise tout. Bubulle arrivera-t-il à lui seul à sauver notre planète ?
Conte aquatique et écologique, ce spectacle met en lumière le monde merveilleux des océans. Accompagné à la harpe, mélangeant marionnettes, ombres chinoises et chansons, il vous emportera dans un monde de magie et de rêverie.
Bubulle le poisson volant
Mise en scène, décors et écriture : Nelly GABRIEL. Distribution : Maud LOUIS
Bubulle, un petit poisson gagné à la fête foraine découvre pour la première fois l’océan.
Rue des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
