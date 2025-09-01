Animations, rafraîchissements et découvertes seront au RDV! Soyez aussi nombreux à participer à notre évènement sportif: 1ère édition du Buis’athlon un combiné chaleureux de course d’orientation et vtt … chaque participant sera récompensé et une surprise offerte au number1 ! Tarif unique de 5eur par concurrent au profit des écoles de Buis Les Baronnies.
Buis’Athlon & vide grenier
Oyez oyez, une envie de chiner ou une envie de se dépenser… le dimanche 21 septembre est fait pour vous et vous attend avec impatience !
Place du Quinconces 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 06 50 61 13 84