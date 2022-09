Bulle Ephémère d’Automne

Programme complet:

16h30 et 17h30: visite de la cave et dégustation des 5 vins Poulet et Fils (Entrée libre)

18h30: vernissage de l’expo de peinture de Marion Fontaine en présence de l’artiste (Entrée libre)

19h-23h30: Bar éphémère en collaboration avec le domaine Michelas St Jemms (Mercurol) des Rhône Valley Makers (payant)

19h30: ambiance musicale avec UNIE.E.S vers Brassens

Restauration foodtruck Pouleto.