Bulles éphémères d’Automne

De 16h à 19h : Visite de cave & dégustation de vins Poulet & Fils / Marché artisanal : biscuits, bière, miels, chocolats.

A 18h: Vernissage de l’exposition « Le Voyage Commence chez Soi » de Lydie et Maxime du Caillou aux Hiboux, suivi d’une dégustation de Clairette de Die Poulet et Fils.

De 19h à 22h30: Bar éphémère Poulet & Fils en collaboration avec le Domaine de Mortier. Dégustation de vins du Diois et St Joseph dans une ambiance musicale assurée par le chanteur Franck McHalon (folk songs). Restauration assurée par le food truck Pouleto. Des assiettes de fromages et de dessert seront aussi proposées.