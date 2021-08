Burning Scarlett / Compagnie Tout en Vrac

Tintin, Carmen, Indiana Jones, Autant En Emporte le Vent… la police de la pensée a une nouvelle mission : réviser nos classiques. Ne nous leurrons pas, nos personnages mythiques sont misogynes, homophobes, grossophobes, racistes…

Mais… S’il vous plait… Laissez-nous Scarlett O’hara. Perverse narcissique ? Esclavagiste sans états d’âmes ? Les preuves sont éloquentes. Elle est indigne dans son époque, infâme dans la nôtre. Mais une dernière fois, laissez-nous jouer en chair et en couleur l’histoire de cette femme libre, guidée par la vie plus que par la morale et le Bien. Vous pourrez l’aimer ou la haïr : elle est imaginaire.