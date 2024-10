Bus Coeur des femmes

Le Bus du Coeur des Femmes va à la rencontre des femmes et en priorité de celles qui sont le plus à risque : celles qui n’ont pas le temps de prendre soin d’elles, qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité (financière, médicale, sociale…).

L’objectif est de leur offrir un dépistage gratuit, au plus près de leur lieu de vie, et de les réinsérer, si nécessaire, dans un parcours de soin, grâce à la mise en place d’un maillage territorial de

professionnels de santé libéraux et hospitaliers.

Autour du bus, un village bien être & santé s’établit avec les associations locales, en accès libre et gratuit pour toutes et tous, afin de délivrer au plus grand nombre des conseils en prévention en prévention sur la santé de manière générale.

Modalités d’inscription et suivi :

? Pré-inscription auprès des services de la ville ou de la CPAM

? Suivi opéré par la CPAM

? Courrier de synthèse remis pour le médecin traitant

? RDV de consultations spécialisées préservés post dépistage