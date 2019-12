Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-concert : un hommage à Buster Keaton par Mathieu Bauer, entre théâtre, musique en live et cinéma.

Dans le cadre de VIVA CINEMA

Cascadeur stupéfiant, formidable inventeur de gags, acteur muet à la rythmique impressionnante, athlète accompli, Buster Keaton est aussi l’un des plus grands cinéastes de l’Histoire : on l’oublie parfois. Le directeur du Nouveau théâtre de Montreuil crée un spectacle musical autour du génial » roi de la chute » dont la carrière fut brisée par Hollywood et son système. Pour entrer dans l’univers de Keaton, Mathieu Bauer à la batterie convoque deux musiciens et Stéphane Goudet, fin connaisseur du cinéma burlesque. Sans oublier des images : celles de La Croisière du Navigator, une romance en haute mer à la fois hilarante et sentimentale – l’un des chefs-d’oeuvres de Keaton. Les scènes d’anthologie, les analyses éclairantes et une partition musicale originale révèlent que derrière l’humour, les films de Keaton disent l’histoire éternelle de l’humain, être vulnérable qui s’efforce de s’adapter à son environnement, de trouver une place dans le monde. Après sa mise en scène au plateau des scénarios des films Shock Corridor et La Chevauchée des Bannis, avec une intelligence et une virtuosité qui constituent sa marque depuis ses débuts, Mathieu Bauer scénographie avec brio les dialogues entre le cinéma et le théâtre.