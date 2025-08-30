Ca me dit jeux : 4ème édition

4e Edition de Ça Me Dit Jeux avec la compagnie Star Light Show – Professionnels de BMX

Au programme de cette grande journée ludique et conviviale.

Sur le parvis de la Salle des Fêtes :

– Jeux géants en bois avec la Malle à Jeux de Beauchastel.

– Mini grande roue et Manège à pédales avec Mlle Hyacinthe et Cie.

Dans le gymnase:

BMX Starlight 3 shows à 11h00,15h00,17h00.

Sur le Skate Park:

Initiation à la trottinette

Salle des fêtes:

Escape Game avec la Diagonale du Fou.

Deux niveaux, deux salles différentes.

Jeux de société dans la grande salle.

Sur le parking:

Initiation au tir à l’arc avec les archers de la Raye.