Ca me dit jeux : 4ème édition

4e Edition de Ça Me Dit Jeux avec la compagnie Star Light Show – Professionnels de BMX

Le 21/09/2025 10:00

salle des fêtes 26760 Beaumont-lès-Valence

Payant

Au programme de cette grande journée ludique et conviviale.

Sur le parvis de la Salle des Fêtes :
– Jeux géants en bois avec la Malle à Jeux de Beauchastel.
– Mini grande roue et Manège à pédales avec Mlle Hyacinthe et Cie.

Dans le gymnase:
BMX Starlight 3 shows à 11h00,15h00,17h00.

Sur le Skate Park:
Initiation à la trottinette

Salle des fêtes:
Escape Game avec la Diagonale du Fou.
Deux niveaux, deux salles différentes.
Jeux de société dans la grande salle.

Sur le parking:
Initiation au tir à l’arc avec les archers de la Raye.