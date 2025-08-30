Ca me dit jeux : 4ème édition

Au programme de cette grande journée ludique et conviviale.
Sur le parvis de la Salle des Fêtes :
– Jeux géants en bois avec la Malle à Jeux de Beauchastel.
– Mini grande roue et Manège à pédales avec Mlle Hyacinthe et Cie.
Dans le gymnase:
BMX Starlight 3 shows à 11h00,15h00,17h00.
Sur le Skate Park:
Initiation à la trottinette
Salle des fêtes:
Escape Game avec la Diagonale du Fou.
Deux niveaux, deux salles différentes.
Jeux de société dans la grande salle.
Sur le parking:
Initiation au tir à l’arc avec les archers de la Raye.