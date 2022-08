Ca ne rend pas sourd

Mettez un casque sur vos oreilles, installez-vous confortablement, bandez vos yeux, écoutez et laissez faire votre imagination.

Et si nous avions le pouvoir d’observer votre inconscient et d’y zyeuter vos fantasmes inavouables…

Que verrions-nous ? A l’abri de la rumeur de la ville, laissez-vous embarquer pour une sieste sonore où il se pourrait bien que vous ne dormiez pas beaucoup… Toutes les études l’ont prouvé : non le plaisir solitaire ne rend pas sourd. Nous pouvons nous en donner à coeur joie !

Un spectacle de Cécile Martin avec Cécile Martin et Julie Linard.

Par la Compagnie Drôle de rêves.

Durée : 1h00