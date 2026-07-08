Ça résiste ! – Théâtre de la Ville

Les pieds sur les planches, l’esprit perché, Luc Chareyron vibrionne depuis le coeur de la matière jusqu’aux ondes émises par Radio Londres. Sciences et Techniques sont simplement une porte d’entrée sur le réel. Un hommage à la pensée libre, première de toutes les résistances.

» Je sais maintenant que le rire éloigne de la peur. Or, un esprit qui s’éloigne de la peur est un esprit qui se libère. Je constate sur scène, avec le rapport au public, que le rire libère le meilleur de chacun. Lorsque l’on rit, on peut entendre et commencer à discuter de tout, y compris des histoires d’électrons ! »

Avec le soutien du Théâtre de l’Astrée-Villeurbanne (69), Quai de Scène-Bourg les Valence (26), Théâtre de Privas (07), Le Train Théâtre – Portes les Valence (26),Le Centre Culturel des Clévos – Étoile-sur-Rhône (26) et le Groupe des 20 Rhône-Alpes-Auvergne.