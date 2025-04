Ça Turbine! – Festival jeunesse

Pour cette #1édition, Turbine Production propose des spectacles tout public, des contes et des lectures, une conférence et une soirée pour petits et grands !

Ça Turbine! Festival

LUNDI 2 JUIN : soirée de lancement du Festival à CHABEUIL

‘ Rencontre avec Antonio Carmona – Auteur jeunesse – On ne dit pas sayonara -Gallimard Jeunesse.

‘ Exposition de Victoria Morel – Illustratrice jeunesse à 18 h – Librairie Écriture – Chabeuil

MERCREDI 4 JUIN: en accès libre – Bibliothèque du Plan, Valence

« Un peu perdu » – Cie Conte en Ombres -Théâtre d’ombres et d’objets lumineux à 16 h

SAMEDI 7 JUIN: Châteaudouble

-Les intempéries de Sami – Cie Chahut Bohu -Pop-up et musique baroque à 11 h et à 14 h ‘ SALLE DES FÊTES – Dès 4 ans – 5EUR

-Musée – Faltazi Cie – BD-concert à 17 h 30 ‘ SALLE DES FÊTES – Dès 8 ans – 8EUR

-Un peu perdu- Cie Conte en Ombres>Théâtre d’ombres et d’objets lumineux – à 9 h 45 et à 15 h 15 ‘ BIBLIOTHÈQUE – Dès 2 ans- 8 EUR

CONTES ET LECTURES LE 7 JUIN: en accès libre – Cour de l’école de Châteaudouble

10h00 – 10h30 | LECTURES ? Marion Bornachot ? Dès 4 ans

10h30 – 11h30 | CONTES ? Damien Happel ? Tout public dès 8 ans

14h00 – 15h00 | CONTES ? Histoires du serpent à sornettes ? Dès 6 ans

15h00 – 16h00 | CONTES ? Damien Happel ? Tout public dès 8 ans

16h00 – 16h30 | LECTURES ? Bénévoles de la bibliothèque ? Dès 5 ans

16h30 – 17h00 | LECTURES ? Bénévoles de la bibliothèque ? De 2 à 5 ans

17h00 – 17h20 | LECTURES ? Bénévoles de la bibliothèque ? Pour les bébés

CONFÉRENCE- DISCUSSION- Troquet de Marette

16h – 17h | Internet, vos enfants et vous -Benoît Vinay ? Dès 7 ans

SOIRÉE – Troquet de Marette:

De 18h30 à 19h45 – BABY BOOM ÉLECTRO -Dès 2 ans

De 20h à Minuit – Dj SET Caribéen- DJ Rizeum, Collectif Shango – Tout public

En continu, pour tous les âges:

La librairie Écriture, la caravane Pop Corn dédiée aux ados, un coin bébés, du maquillage Namaki, des jeux en bois et le foodtruck Saveurs Nomad…

PAS DE CB NI DE DISTRIBUTEUR SUR PLACE !