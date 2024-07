En juillet, l’été s’installe dans les rues Bouffier et Madier de Montjau : venez découvrir et flâner sur le 1er marché nocturne de la rue Madier de Montjau et faire un tour à la 2e édition des Guinguettes de la rue Bouffier.

Vos commerçants vous proposent un moment festif, sous le thème de la bonne humeur et de la convivialité.

Découvrez ou redécouvrez ce quartier et vos commerçants autrement!

On vous attend nombreux dans nos belles rues…