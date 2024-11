Cabaret Chansons Primeurs #10

Avec : Joseph Chédid, Roza (Belgique), Jeanne Côté (Québec), Alexis HK, Vizir, Armoni, Yoanna, Foé

Maître d’orchestre ? Ignatus

Huit artistes ont trois jours pour écrire et mettre en musique seize chansons ! L’idée reste toujours la même : réunir huit artistes qui ne se connaissent pas ou peu, pour écrire des chansons et leur musique en trois jours et chanter en public le quatrième jour ! De nouvelles Chansons primeurs au rayon extra frais sont ainsi livrées chaque année, au printemps, le tout placé sous la houlette bienveillante d’Ignatus, maître d’orchestre, fournisseur de thèmes d’écriture, de contraintes et faiseur de mariages artistiques. Pour les artistes, une expédition humaine, une expérience riche et intense. Pour les spectateurs, l’occasion de participer à un spectacle unique et de frôler au plus près l’intimité et la fragilité de la création.

Cabaret Chansons Primeurs : des chansons fraîches de la Drôme. Spectacle certifié BIO ! (Brillant?Irrésistible?Original)

En tournée :

Vendredi 14 février . 20h : Espace Culturel Louis Nodon, Vernoux en partenariat avec le Théâtre de Privas

Sam 15 février 20h30 : MJC Montchat, Lyon 3e