Mado, jolie comme un coeur avec un beau brin de voix mais dont le coeur est à qui paye le tarif. Et un pianiste d’ambiance dont tout le monde a oublié le nom et qui ne boit que de l’eau. Les soirs de vague à l’âme, la boite à souvenirs se remplie au fur et à mesure que les bouteilles se vident. Et les chansons allument des lampions dans les yeux rigolards. Bref, dans ce coin de bistrot, y’a de belles aventures à l’intérieur d’êtres rares. Suffit de pousser la porte pour embarquer avec eux.
Cabaret : Châtaignes et vin chaud – Les rendez-vous de Surel
Par La Cie Fauteuils et strapontins. Au Bistrot d’Alphonse il y a peu de clientèle, seulement quelques habitués. Jojo, poète alcoolo, drôle de zozo qui trimbale dans sa musette des oeuvres impérissables que personne n’a lues.
Surel 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 07 49 52 47 91