CABARET FAME – Cirque

En partenariat avec l’association La Vrille et dans le cadre de sa Saison culturelle, La 5ème Saison vous convie à :

CABARET FAM²E

Cie Le pied sur la planche

Cirque/Clown/Musique/Drag – 1h10

Dès 8 ans

Le Cabaret Fam2e présente un quatuor pris entre sensibilités et pouvoirs, pluie de paillettes et bain de sang. Le patron Bitcho roule sur ses patins brillants en se repeignant ; la mignonne et timide Nathalie surprend par ses attitudes et ses rimes ; la Sirène grandiloquente se présente ivre d’amour, et Micha Winehouse est l’invitée vedette du spectacle.

Le format cabaret est revisite?, déconstruit de la norme, pour une touche nouvelle et avant-gardiste autour de spécialités circassiennes : équilibrisme, jonglerie, acrobaties, patinage, clown, chant lyrique, rap et bien plus encore…

Avec : Angela Riegelhofer, Noémie Edé-Decultis, Majdouline Rami et Julie Maingonnat à la création et à l’interprétation

Ouverture des portes 19h – Buvette et snack / Spectacle à 20h30