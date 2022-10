Cabaret Les Filantes « …De Plumes en Paillettes… »

Venez prendre place entre plumes et paillettes pour quitter, le temps d’une soirée, votre quotidien et vous laissez subjuguer par nos belles danseuses de revue et des artistes de cirque plus époustouflants les uns que les autres. Vous pourrez aussi prendre le temps d’un délicieux repas servi par notre traiteur l’Escoffine, de l’entrée au dessert, à partir de 19h30, en écoutant nos musiciens et en admirant les exploits de notre magicien.