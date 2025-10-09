Spectacle

Cabaret Magique Halloween aux Ateliers Magiques de Dani Lary (Lucifer Magic Création )

Préparez vous à vivre un moment exceptionnel !
Deux cabarets uniques réservés aux adultes, captivants, surprenants et pleins d’émotions. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment l’art, la scène et l’audace… ambiance d’Halloween.

Cabaret Magique Halloween aux Ateliers Magiques de Dani Lary (Lucifer Magic Création )
Le 31/10/2025 20:00

20 grande Rue 26300 Barbières Tél. 04 75 02 34 83

Contacter par mail Site internet
Payant

Entre Grande Illusion dans le thème, prestations charnelles, personnages gores ou troublants et autres surprises … Venez fêter Halloween aux Ateliers Magiques avec une soirée dîner spectacle interdite aux moins de 18 ans !

Plateau artistique composé de :

-Dani Lary – Propulsé parmi les plus grands magiciens du monde, vous présentera des tours de grande illusion.
-Fakir Testa – La France a un incroyable talent (TF1)
– Klek Entos – Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entos est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film d’horreur.
-Margot Ruby – Artiste acrobate, feu, et contorsions.
-Cécilia Pascal – Chanteuse emblématique de la tournée européenne des zéniths  » 500 voix pour Queen  »
Et bien d’autres surprises à découvrir.

Programme :

Ouverture des portes à 19h00
Début du spectacle à 20h00

MENU PROPOSÉ PAR LE SERVICE TRAITEUR DU DÉLICE DES PAYRES :

AMUSES BOUCHES :
Filet d’oie flambé au Cognac
Option Végan : Châtaigne et courge rôtis

ENTRÉE – ASSIETTE DÉGUSTATION :
Houmous sanguin et minis gressins / Spirale de confit d’oie à l’orange / Thonade en briochin
Option Végan : Houmous sanguin et minis gressins / Spirale végane / Croustillant végan

PLAT :
Pintade farcie aux trompettes de la mort, crème d’échalotes, risotto à la citrouille
Option végan : Risotto à la citrouille et légumes d’hiver croquants

DESSERT :
Tiramisu aux fruits d’automne
Option vegan : Tiramisu vegan à l’orange

Café ou thé :
Vin rouge (1 bouteille / 6 pers)