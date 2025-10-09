Cabaret Magique Halloween aux Ateliers Magiques de Dani Lary (Lucifer Magic Création )

Entre Grande Illusion dans le thème, prestations charnelles, personnages gores ou troublants et autres surprises … Venez fêter Halloween aux Ateliers Magiques avec une soirée dîner spectacle interdite aux moins de 18 ans !
Plateau artistique composé de :
-Dani Lary – Propulsé parmi les plus grands magiciens du monde, vous présentera des tours de grande illusion.
-Fakir Testa – La France a un incroyable talent (TF1)
– Klek Entos – Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entos est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film d’horreur.
-Margot Ruby – Artiste acrobate, feu, et contorsions.
-Cécilia Pascal – Chanteuse emblématique de la tournée européenne des zéniths » 500 voix pour Queen »
Et bien d’autres surprises à découvrir.
Programme :
Ouverture des portes à 19h00
Début du spectacle à 20h00
MENU PROPOSÉ PAR LE SERVICE TRAITEUR DU DÉLICE DES PAYRES :
AMUSES BOUCHES :
Filet d’oie flambé au Cognac
Option Végan : Châtaigne et courge rôtis
ENTRÉE – ASSIETTE DÉGUSTATION :
Houmous sanguin et minis gressins / Spirale de confit d’oie à l’orange / Thonade en briochin
Option Végan : Houmous sanguin et minis gressins / Spirale végane / Croustillant végan
PLAT :
Pintade farcie aux trompettes de la mort, crème d’échalotes, risotto à la citrouille
Option végan : Risotto à la citrouille et légumes d’hiver croquants
DESSERT :
Tiramisu aux fruits d’automne
Option vegan : Tiramisu vegan à l’orange
Café ou thé :
Vin rouge (1 bouteille / 6 pers)