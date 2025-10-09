Cabaret Magique Halloween aux Ateliers Magiques de Dani Lary (Lucifer Magic Création )

Préparez vous à vivre un moment exceptionnel ! Deux cabarets uniques réservés aux adultes, captivants, surprenants et pleins d’émotions. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui aiment l’art, la scène et l’audace… ambiance d’Halloween.

Entre Grande Illusion dans le thème, prestations charnelles, personnages gores ou troublants et autres surprises … Venez fêter Halloween aux Ateliers Magiques avec une soirée dîner spectacle interdite aux moins de 18 ans !

Plateau artistique composé de :

-Dani Lary – Propulsé parmi les plus grands magiciens du monde, vous présentera des tours de grande illusion.

-Fakir Testa – La France a un incroyable talent (TF1)

– Klek Entos – Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Entos est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film d’horreur.

-Margot Ruby – Artiste acrobate, feu, et contorsions.

-Cécilia Pascal – Chanteuse emblématique de la tournée européenne des zéniths » 500 voix pour Queen »

Et bien d’autres surprises à découvrir.

Programme :

Ouverture des portes à 19h00

Début du spectacle à 20h00

MENU PROPOSÉ PAR LE SERVICE TRAITEUR DU DÉLICE DES PAYRES :

AMUSES BOUCHES :

Filet d’oie flambé au Cognac

Option Végan : Châtaigne et courge rôtis

ENTRÉE – ASSIETTE DÉGUSTATION :

Houmous sanguin et minis gressins / Spirale de confit d’oie à l’orange / Thonade en briochin

Option Végan : Houmous sanguin et minis gressins / Spirale végane / Croustillant végan

PLAT :

Pintade farcie aux trompettes de la mort, crème d’échalotes, risotto à la citrouille

Option végan : Risotto à la citrouille et légumes d’hiver croquants

DESSERT :

Tiramisu aux fruits d’automne

Option vegan : Tiramisu vegan à l’orange

Café ou thé :

Vin rouge (1 bouteille / 6 pers)