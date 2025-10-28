Concert

Cadence Pixel Concert

Un concert qui vous emporte dans l’univers poétique de Coralie et Brigitte avec leurs voix et leurs machines.

Cadence Pixel Concert
Le 29/11/2025 20:00

La Maison Nugues 18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06

Contacter par mail Site internet
Payant

Elles sont accompagnées d’une projection vidéo composée par Charlotte à partir de l’univers sonore de Cadence Pixel.

L’histoire de la rencontre de Coralie et Brigitte, toutes deux musiciennes, chanteuses et compositrices, c’est le goût pour le jeu, les sons et la voix
Après un long temps de recherche en improvisation, s’est construit une trame écrite qui permet aux 2 voix de s’épanouir.
Charlotte rejoint l’aventure quelques mois plus tard et permet aux sons de prendre de la couleur.

Cette musique n’a pas d’âge et l’on peut se laisser porter comme dans un rêve d’où l’on ressort très vivant.e.