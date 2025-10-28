Cadence Pixel Concert

Elles sont accompagnées d’une projection vidéo composée par Charlotte à partir de l’univers sonore de Cadence Pixel.
L’histoire de la rencontre de Coralie et Brigitte, toutes deux musiciennes, chanteuses et compositrices, c’est le goût pour le jeu, les sons et la voix
Après un long temps de recherche en improvisation, s’est construit une trame écrite qui permet aux 2 voix de s’épanouir.
Charlotte rejoint l’aventure quelques mois plus tard et permet aux sons de prendre de la couleur.
Cette musique n’a pas d’âge et l’on peut se laisser porter comme dans un rêve d’où l’on ressort très vivant.e.