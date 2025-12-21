Café-cinéma de Janvier

Café-cinéma de janvier le dimanche 25 janvier à 17h. échange sur le film LES ENFANTS VONT BIEN

Le 25/01/2026 17:00

salle UNRPA 14 rue MALAUTIERE 26220 Dieulefit Tél. 06 89 05 38 94

Gratuit pour les visiteurs